Başkan açıkladı! Icardi'de son dakika gelişmesi

18:3719/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında son dönemlerde birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı. O kulübün başkanından açıklama geldi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu takımlardan biri de Uruguay temsilcisi Penarol'dü.

Öte yandan Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Mauro Icardi iddialarına dair net açıklamalar yaptı. NTV Spor'un aktardığı habere göre DSports'a konuşan Ruglio, Icardi iddialarını yalanladı.

Söze "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi bana mektup yazarak bu konuyu sordu" diyerek giren başkan, "Henüz bir şey duymadım. İddiaların nereden çıktığını bilmiyorum ama sosyal medyada artık beni şaşırtan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.


Başkan Ruglio sözlerini "Diego Aguirre'nin (Penarol teknik direktörü) de ilgi gösterdiğini sanmıyorum" diyerek tamamladı.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Mauro Icardi, 2025-26 sezonunda çıktığı 10 maçta 5 gollük katkı verdi.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Penarol
