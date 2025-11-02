Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan sert sözler: 'Kulübün içinden geçtiniz'

"Bu kürsüde hep "3 transfer sezonu" diyerek içinde bulunduğumuz gerçekliği anlatmaya çalışmıştım. Bunu söyleyerek de beklentilerimizi bu doğrultuda oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. Basın toplantılarında bazen soruları cevaplarken içimizdeki heyecandan dolayı beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum. Camiamızın da bu heyecanımızı anlayışıyla karşılaşmasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşmışken bu beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiçbir zaman ayrılmadık. Ete kemiğe bürününce de bu projeleri sizlere anlattık ve onayınıza getirdik. Sizler de bize bu güven ve motivasyonu verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek "Beşiktaşlıların Yolu" diyerek camiamıza sadece zarar verenlerin yolundan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Yılların bunalımlı günlerini geride bırakarak doğruları yapıyoruz."