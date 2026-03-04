Ziraat Türkiye Kupası dördüncü ve son haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A Haber ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /9 Ziraat Türkiye Kupası son hafta maçları devam ediyor. Beşiktaş, kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Süper Lig'de 16 resmi maçtır yenilmeyen siyah-beyazlı ekip, yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor.



2 /9 Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1, ardından kendi evinde Ankara Keçiörengücü'nü 3-0'lık skorla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Kocaeli ile 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.



3 /9 Aldığı 3 galibiyet ve 7 puan ile 1. sırada bulunan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u da yenerek gruptan lider çıkmak istiyor.



4 /9 Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında takımın başında olamayan Sergen Yalçın, bu maç ile kenardaki yerini alacak. Maçı tribünden takip eden Orkun Kökçü ise Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.



5 /9 Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan El Bilal Toure ve Emirhan Topçu ise forma giyemeyecek.



6 /9 Konuk ekip Çaykur Rizespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta aldığı birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlikle 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, gruptan çıkmak için deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



7 /9 Çaykur Rizespor'da ise sakatlığı bulunan Husniddin Alikulov forma giyemeyecek.

8 /9 BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. A Haber ekranlarından yayınlanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

