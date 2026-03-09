Beşiktaş - Galatasaray derbisinde olay görüntü: "Kartı bana göster"

Okan Buruk'a çıkan kart sonrası yaşanan bir an ise sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntülerde Galatasaray yedek kulübesinde kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’ın, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız’a "Sarı kartı bana yazdır" şeklinde işaretler yaptığı ortaya çıktı.