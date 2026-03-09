Yeni Şafak
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde olay görüntü: "Kartı bana göster"

09:289/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un derbide gördüğü sarı kartın ardından ortaya çıkan bir görüntü gündem oldu. Sarı-kırmızılı kulübede kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’ın yaptığı işaretler tartışma çıkardı.

Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbinin 90+10. dakikasında hakeme itiraz eden Okan Buruk sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Bu kartın ardından tecrübeli teknik adam, Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, hakem kararları nedeniyle galibiyete tam anlamıyla sevinemediklerini ifade etmişti.

Okan Buruk'a çıkan kart sonrası yaşanan bir an ise sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntülerde Galatasaray yedek kulübesinde kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’ın, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız’a "Sarı kartı bana yazdır" şeklinde işaretler yaptığı ortaya çıktı.

Okan Buruk'u cezadan kurtarmak isteyen Koşutan’ın bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

#Galatsaray
#Beşiktaş
#Fadıl Koşutan
