Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş iki milli yıldızı radarına aldı: Transfer için teklif yapılacak

Beşiktaş iki milli yıldızı radarına aldı: Transfer için teklif yapılacak

14:4722/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş, milli takımın parlayan isimlerini gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, her iki oyuncuyu kiralık olarak transfer edip satın alma opsiyonunu değerlendirecek. Yönetim bu transferlerle takımı güçlendirerek gelecek sezon şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerlemek istiyor. Detaylar haberimizde.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan maliyeti yüksek ve takıma katkı sağlayamayan yabancı oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda Borussia Dortmund'un ön liberosu Salih Özcan ve Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusu Can Uzun'u gündemine aldı.


SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF


Siyah-beyazlılar iki oyuncunun da yeterince şans bulamaması nedeniyle takımlarına kiralık artı satın alma opsiyonlu teklif yapmayı planlıyor.

Milli futbolcu Salih Özcan'ın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Dortmund'un, 27 yaşındaki oyuncu için, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vermesi bekleniyor.


SALİH ÖZCAN SKOR ÜRETEMEDİ


Milli forma altında 22 kez mücadele eden tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-siyahlılarda 16 maça çıktı gol ya da asist katkısı üretemedi.


CAN UZUN'UN PERFORMANSI


Diğer yandan, 2 kez milli olan Can Uzun'un ise bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist katkısı yaptı. Gurbetçi oyuncunun kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 

#Beşiktaş
#Salih Özcan
#Can Uzun

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...