Beşiktaş Twente ile berabere kalırsa veya yenilirse Avrupa Ligi’nde play-off'a kalır mı?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabi ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılar 7. haftada evinde Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek 9 puanla 24. sırada yer aldı. Beşiktaş bugün 3 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş berabere kalırsa Avrupa Ligi’nde play-off'a kalır mı? İşte detaylar.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.
Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.
"Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.
BEŞİKTAŞ BERABERE KALIRSA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'A KALIR MI?
Beşiktaş’ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.
Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse veya berabere kalırsa diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.