Beşiktaş Twente ile berabere kalırsa veya yenilirse Avrupa Ligi’nde play-off'a kalır mı?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabi ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılar 7. haftada evinde Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek 9 puanla 24. sırada yer aldı. Beşiktaş bugün 3 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. Peki, Beşiktaş berabere kalırsa Avrupa Ligi’nde play-off'a kalır mı? İşte detaylar.

1 /8 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2 /8 Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.



3 /8 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.



4 /8 Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.



5 /8 "Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.



6 /8 UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.



7 /8 BEŞİKTAŞ BERABERE KALIRSA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF'A KALIR MI?



Beşiktaş’ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.

