Beşiktaş’a piyango vurdu: Yıldız futbolcunun bonservisini alıyorlar!

Beşiktaş'a piyango vurdu: Yıldız futbolcunun bonservisini alıyorlar!

4/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Beşiktaş’ın sezon başında Cagliari’ye kiraladığı milli yetenek, sergilediği performansla Serie A’ya damga vurdu. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmak için resmi temaslara başladı.

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için flaş bir iddia gündeme geldi.


Tuttomercato'da yer alan haberde Cagliari, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un bonservisini almaya hazırlanıyor.

İKİNCİ YARIDA ÇIKIŞ YAKALADI


2005 doğumlu futbolcu, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Son 12 lig maçında 4 gol kaydeden genç oyuncu, hücum hattında düzenli forma şansı buldu.


"40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR"


Sportif direktör Guido Angelozzi daha önce yaptığı açıklamada, oyuncunun bonservisi için yaklaşık 12 milyon euroyu gözden çıkardıklarını belirtmişti. Angelozzi ayrıca, "Gol atmaya devam ederse 40 milyon euroluk oyuncu olur" ifadelerini kullandı.


MAAŞINDA İYİLEŞTİRME


Sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Semih Kılıçsoy sezon sonunda resmen Cagliari'nin futbolcusu olacak. Genç oyuncunun sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılması ve maaşında iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor.


