Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu: Dünya devinden geliyor

Ara transfer döneminde Mert Günok'un ayrılığı sonrası kaleci mevkiine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig'de forma giyen başarılı file bekçisiyle anlaşma sağladı.
Beşiktaş kış transfer döneminin ilk transferini gerçekleştiriyor. Mert Günok ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Chelsea forması giyen kaleci Filip Jorgensen transferinde sona geldi.
23 yaşındaki Danimarkalı Jorgensen sezon sonuna kadar kiralanacak. Jorgensen'in sözleşmesinde 20 milyon Euroluk satın alma opsiyonu da olacak.
1.92 boyundaki Filip Jorgensen'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Chelsea ile bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen Jorgensen, 642 dakika süre aldı. Genç eldiven, sezon başında Fernando Muslera ayrılığı sonrası Galatasaray'ın listesinde de yer alıyordu.