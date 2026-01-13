Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan Can Armando Güner, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu ve kanat pozisyonlarında görev yapıyor.