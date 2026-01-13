Galatasaray’ın transfer için İstanbul’a getirdiği Can Armando Güner’in Almanya’ya geri dönmesi gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla anlaşamamasının ardından bu kez ezeli rakip Fenerbahçe’nin devreye girdiği belirtildi.
Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Can Armando Güner’in kısa süre içinde Almanya’ya dönmesi şaşkınlığa neden oldu.
Sarı-kırmızılı kulüple maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı belirtilen 18 yaşındaki futbolcu için bu kez Fenerbahçe’nin harekete geçtiği öne sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun X hesabından aktardığı bilgiye göre, Can Armando Güner’in temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi.
Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun temsilcisiyle bir araya gelerek Can Armando Güner için düşündüğü planlamayı detaylı şekilde anlattığı ifade edildi.
Temsilcinin, yapılan görüşmenin ardından Can Armando Güner ve ailesiyle değerlendirme yapacağı, daha sonra Fenerbahçe’ye geri dönüş sağlayacağı aktarıldı. Olumlu yanıt çıkması halinde sarı-lacivertli kulübün resmi teklif yapacağı belirtildi.
Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan Can Armando Güner, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu ve kanat pozisyonlarında görev yapıyor.