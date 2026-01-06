Cengiz Ünder'le ilgili çarpıcı gelişme! İmzayı attı

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı kanat oyuncusu Cengiz Ünder'le ilgili bir son dakika gelişmesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'le ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.
Muhabir Erdem Açıkgöz'ün haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini aldı.
Resmi imzaların kısa süre önce atıldığı bilgisi de paylaşıldı.
28 yaşındaki Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 maçta 4 gol atarken 2 de asist yapmıştı.