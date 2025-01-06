İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera evinde Real Madrid’i konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de çıkması bekleniyor. Carlo Ancelotti maç öncesi yaptığı basın toplantısında genç yıldıza şans vereceğini bildirdi. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Deportiva Minera - Real Madrid canlı izlemek linki…

1 /8 İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ve Real Madrid karşı karşıya geliyor.

2 /8 Maç bu akşam saat 21.00’de başlayacak.



3 /8 Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turu maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



4 /8 Ancelotti, Deportiva Minera maçında bu sezon boyunca fazla süre alamayan futbolculara şans vereceğini söylerken Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlayacağı İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde belirtildi.



5 /8 Öte yandan tecrübeli teknik direktör, bu sezon boyunca kaçan penaltılarla ilgili "Bir penaltı sorunumuz mevcut" diyerek konuştu ve Arda Güler'in de adını saydı.

6 /8 Ancelotti konuyla ilgili "Penaltı için her maçtan önce karar vereceğim. Vinicius Jr, Bellingham, Mbappe, Modric veya Arda Güler olabilir" ifadelerini kullandı.



7 /8 DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?



Deportiva - Real Madrid maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

