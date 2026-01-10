Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarları çıldırtan detay: Sarı-kırmızılılardan yönetime büyük tepki var

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesinde Olimpiyat Stadyumu’nda dağıtılan yağmurluklar tartışma çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlara verilen ürünlerin kalitesi sosyal medyada eleştirilirken, Fenerbahçe tribünlerine dağıtılan yağmurluklarla arasındaki fark tepkilerin odağı oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda saha dışı bir gündem oluştu.
Maçı tribünden takip eden taraftarlar için iki kulübün de yağmurluk dağıtması planlanırken, ortaya çıkan görüntüler tartışmalara neden oldu.
Karşılaşma öncesi yağış ihtimali nedeniyle stadyuma gelen taraftarlara yağmurluk dağıtıldı.
Tribünlerden yansıyan görüntülerde, Fenerbahçeli taraftarlara verilen yağmurlukların daha kalın ve kaliteli olduğu, Galatasaraylı taraftarlara dağıtılan ürünlerin ise oldukça ince ve dayanıksız olduğu görüldü.
Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.