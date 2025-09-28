Domenico Tedesco'dan Gökhan Gönül'le ilgili flaş açıklama

Yeni Şafak
22:39 28/09/2025, Pazar
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, Gökhan Gönül'le ilgili sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım, Talisca (p) ve Szymanski'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası teknik direktör Domenico Tedesco flaş açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun o sözleri:


"Kaleci hocamız var. Kendisi oyuncularla konuşuyor. Penaltı atıp atmak istemediklerini soruyor. Penaltı atabilecek 4-5 oyuncumuz var. Talisca atmak istediğini söyledi. Penaltıyı atmak istemesi bir özgüvendi ve karakter ortaya koydu. İstediğimiz şey de bu. Maç sonunda oyuncularıma birliktelikten bahsettim. İyi bir maç çıkardığımızı söyledim. Birlik olmaya ihtiyacımız vardı ve bugün bunu gösterdik."

"Gökhan Gönül kulübede yoktu. Gönderildi mi? Yerine yeni bir antrenör isteyecek mi?"


"Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak."

"Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi."

