Dries Mertens kariyerini ne zaman noktalayacağını açıkladı

"Belçika'ya dönmeyi hiç düşünmedim. Toby Alderweireld'ın yaşadıklarını düşününce, bu gerçekten güzel ama benim aklıma dönmek hiç gelmedi. Bir gün Ciro için Belçika'ya zaten döneceğiz. Anvers'te bazı yatırımlar yaptım. Napoli'de de evimiz var. Yaz tatillerimizi orada geçiriyoruz."