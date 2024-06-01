Dries Mertens kariyerini ne zaman noktalayacağını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Dries Mertens, Belçika basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, kariyerini ne zaman noktalayacağını açıkladı.
Galatasaray'la üst üste ikinci sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayan Dries Mertens, Belçika basınından DH Net'e önemli açıklamalar yaptı.
İşte Mertens'in sözlerinden öne çıkanlar:
"Sözleşmemi 1 yıl uzatacağım. Daha sonra kariyerimi noktalayacağım. Bu yaz kramponlarımı asmayacak kadar hala oyundan keyif alıyorum."
"Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Burada harika bir hayatımız var. Eşimle birlikte Antalya, Bodrum ve İzmir'e seyahat etme imkanım oldu. İtalya gibi bu ülke de kalbimi fethetti."
"Belçika'ya dönmeyi hiç düşünmedim. Toby Alderweireld'ın yaşadıklarını düşününce, bu gerçekten güzel ama benim aklıma dönmek hiç gelmedi. Bir gün Ciro için Belçika'ya zaten döneceğiz. Anvers'te bazı yatırımlar yaptım. Napoli'de de evimiz var. Yaz tatillerimizi orada geçiriyoruz."
"Gelecek yıllarda istediğimiz yere gidebileceğiz, bu çok güzel bir şey. Tadını çıkartacağım. Önce hep birlikte dünyayı gezeceğiz, sonra Ciro'nun ihtiyaçları doğrultusunda Belçika'ya döneceğiz."
"Antenörlük diploması da aldım ama bu konuda bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Yine de çok özlemesem bile futboldan kaybolacağım anlamına gelmiyor bu."
"Mesela, futbolcuların yüzde 60'ının profesyonel kariyerlerinden sonra paraya ihtiyaç duymaları beni inanılmaz rahatsız ediyor."
"Menajerim Stijn Francis beni bu konuda çok iyi yönlendirdi. Son yıllarda farklı alanlara yatırım yaptım. Maaşımın yüzde 10'u veya 20'siyle yaşıyorum."