Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transfer sürecine dair bir açıklamada bulundu. Özbek'in sözleri sarı-kırmızılı taraftarların endişelenmesine neden oldu.
Victor Osimhen'le anlaşan Galatasaray, bonservis ve ödeme planı konusunda Napoli'yle pazarlıklarını sürdürüyor.
Nijeryalı yıldızın 75 milyon euroluk serbest kalma ücreti kamuoyunda çok tartışılırken, Başkan Dursun Özbek konuyla ilgili açıklama geldi.
Radyospor'a konuşan Özbek, "Galatasaray'da her şey olağan ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu açıklaması kafa karışıklığa neden oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Özbek'in Osimhen'le ilgili sözlerini, transferin gerçekleşmeme ihtimali olduğu şeklinde yorumladı.