Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması

Radyospor'a konuşan Özbek, "Galatasaray'da her şey olağan ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli" ifadelerini kullandı.