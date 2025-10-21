Ersin Düzen anlattı: Sosyal medyada 'kim bu oyuncu' diye tartışma başladı

Gazeteci Ersin Düzen, moderatörlüğünü yaptığı programda isim vermeden bir futbolcuyla yaşadığı diyaloğu aktardı. "Hoca ve başkan bana taktı" diyen futbolcunun kim olduğu büyük merak konusu oldu.

1 /6 NOW Spor'da program yapan gazeteci Ersin Düzen, AVM'de karşılaştığı bir futbolcuyla yaşadığı diyaloğu aktardı.



2 /6 Düzen, konuştuğu oyuncunun ismini vermedi ancak büyük bir takımda forma giydiğini söyledi.





3 /6 Ersin Düzen, "Büyük takımda oynayan bir oyuncu takımdan kesik yemişti. 'Niye oynamıyorsun' dedim. 'Hoca bana taktı' dedi. Sonra hoca gitti. Yine oynamıyor. Bu sefer 'Başkan bana takmış' dedi. Başkan gitti. Hala oynamıyor (gülerek)" diye konuştu.

4 /6 Ersin Düzen'in bahsettiği futbolcunun kim olduğu büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada iki oyuncunun ismi ön plana çıktı.

5 /6 Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu oyucunun İrfan Can Kahveci olduğunu savundu.