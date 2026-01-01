Eski Fenerbahçeli yıldızdan 'amatör' itirafı: "Galatasaray daha vizyonlu"

Fenerbahçe’de 2023-24 sezonunda forma giyen yıldız isim, ayrılığının ardından sarı-lacivertlilerin 12 yıllık şampiyonluk hasretinin nedenini açıklarken, Galatasaray için söylediği sözler gündem oldu.
2023-24 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Rade Krunic, tepkilere maruz kaldıktan sonra takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin 12 yıldır şampiyon olamama sebebini açıklayan Bosnalı orta saha, Galatasaray'a övgüler yağdırdı. Sırp basınından Kurir'e konuşan Krunic'in açıklamaları şu şekilde;
'Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar…'
“Fenerbahçe çok zor bir ortam! Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu: Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir?
Futbol bilgisi anlamında çok eksikler. Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar… İtalyanlarla kıyasladığınızda aradaki fark çok büyük. İtalya’dan Türkiye’ye gelmek ciddi bir fark."
'Amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım'
"Nereye geldiğimi biliyordum. Dušan Tadić ve Edin Džeko beni karşıladı. Livaković ve Zajc da vardı. Bana Fenerbahçe’yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım… Özellikle futbolun yönetildiği bazı departmanlarda.
Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu ‘kontrolsüz, kaotik’ futbola… İtalya’da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapayım, sürekli bir şeyler uydurayım… Bu bana göre değil."
'Benim için bir fırsat olarak gördüm'
"Yarım sezon sonra José Mourinho geldi. O an bunu benim için bir fırsat olarak gördüm. Roma’dayken beni isteyen bir teknik direktördü. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü gerçekten çok iyi bir hoca.
Ama Mourinho da Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör değilmiş. Ona ‘fazla defansif’, ‘takım az gol atıyor’ diye eleştiriler yönelttiler. Oysa onun kazanan bir mentalitesi var, maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynar."
'Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu'
"Ama bu onları pek ilgilendirmedi. Sonunda onun da ayrılması gerekti. Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar?
Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar."