EURO 2024 için geri sayım başladı. 4 yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bu sene A Milli Futbol Takımı da mücadele edecek. Ay-yıldızlılar F grubunda yer alacak ve ilk maçını Gürcistan’a karşı oynayacak. Peki, EURO 2024 ne zaman başlıyor, hangi gün? Avrupa Şampiyonası ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları.

1 / 9 EURO 2024 için geri sayım başladı.

2 / 9 Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği 2024 Avrupa Şampiyonası’nın başlamasına 3 gün kaldı.

3 / 9 F Grubu’nda yer alan A Milliler ilk maçını Gürcistan’a karşı oynayacak.



4 / 9 Milli takım ikinci maçını Portekiz’e karşı 22 Haziran Cumartesi, üçüncü maç ise Çekya’ya karşı 26 Haziran Çarşamba günü oynayacak.

5 / 9 Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.

6 / 9 Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak.

7 / 9 EURO 2024, Almanya’nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde düzenlenecek.

8 / 9 EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

EURO 2024 14 Haziran Cuma günü saat 22.00’de başlayacak.

