Trendyol Süper Lig 5. haftasında Eyüpspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Arda Turan'ın ayrılmasından sonra Selçuk Şahin'i takımın başına getiren ikas Eyüpspor'da değişim rüzgarı devam ediyor. Kaleci Berke, Öelih Kabasakal, Caner, Dorukhan gibi oyuncular ayrılırken kadroya kaleci Felipe, Draguş, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Calegari ve son olarak Legowski dahil oldu. Galatasaray’da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Osimhen'in forma giymesi beklenmiyor ancak Barış Alper Yılmaz takıma döndü ve ilk 11'de oynaması bekleniyor. Yeni transferler Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın da formaya yakın olduğu gelen haberler arasında. Peki, Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Eyüpspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /10 Milli ara sona erdi, yaz transfer dönemi de bitti. Takımlar artık nihai kadrolarını oluşturdu, Trendyol Süper Lig'de puan yarışı hız kazandı.



2 /10 İlk 4 maçını kayıpsız geçen, rakiplerine de 13 gol atmayı başaran Galatasaray, son iki haftada 4 puana ulaşan ikas Eyüpspor'a konuk oluyor.



3 /10 Arda Turan'ın ayrılmasından sonra Selçuk Şahin'i takımın başına getiren ikas Eyüpspor'da değişim rüzgarı devam ediyor. Kaleci Berke, Öelih Kabasakal, Caner, Dorukhan gibi oyuncular ayrılırken kadroya kaleci Felipe, Draguş, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Calegari ve son olarak Legowski dahil oldu.



5 /10 Galatasaray'da bir başka hedef ise geçen sezondan devam eden 12 maçlık galibiyet serisini sürdürmek olacak. Sarı-kırmızılılar en son 29 Mart 2025 tarihinde Beşiktaş karşısında puan kaybı yaşamıştı.

6 /10 Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Osimhen'in forma giymesi beklenmiyor ancak Barış Alper Yılmaz takıma döndü ve ilk 11'de oynaması bekleniyor.



7 /10 Yeni transferler Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın da formaya yakın olduğu gelen haberler arasında. İlkay Gündoğan, forma giymesi halinde Leroy Sane ile Schalke 04 ve Almanya Milli Takımı'nda sonra yeniden aynı takımda görev yapmış olacak.

8 /10 İki takım arasında geçen sezon oynanan ilk maç 2-2 berabere biterken Eyüpspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma 5-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ermişti.



9 /10 Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

