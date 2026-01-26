Fatih Terim'den Ali Koç'a olay gönderme

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiği iddiası basında büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili olarak sarı kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim'den olay bir yanıt geldi.
Türk futbol kamuoyu, son günlerde Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasındaki olayı konuşuyor.
Ali Koç'un Bebek Otel'de Okan Buruk'a 'sıra sana da gelecek' ifadesi kullandığı iddia edilmişti.
Galatasaray Kulübü yaşananların ardından teknik direktör Okan Buruk için destek mesajı yayınlarken Ali Koç'a da tepki gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklamanın başlığında "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" denildi.
Galatasaray'ın açıklamasında Koç ailesine de mesaj gönderildi.
Konuyla ilgili istihbarat bilgilerini paylaşan İbrahim Seten, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in de yorumunu paylaştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Terim'in, “Her zaman denk gelmez bunlar. Keşke bana denk gelseydi” dediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı dönemde deneyimli teknik adamla da sorunlar yaşamıştı.
Fatih Terim ve Ali Koç o dönemde basın yoluyla sürekli olarak birbirlerine göndermeli mesajlar iletmişti.