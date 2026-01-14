Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın transferinden vazgeçti: Oyuncuyla anlaşma sağlanmıştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncunun transferinden vazgeçildi.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Başkan Sadettin Saran önderliğinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun istediği oyunculara giden yönetim, yıldız bir oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.
Fakat oyuncuyla anlaşma sağlanmasına rağmen kulübü transferi için ikna olmamıştı.
Fenerbahçe yönetimi bu transfer görüşmelerini askıya aldı.
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademla Lookman’ın transferini durdurma kararı aldı.
Sarı lacivertliler, oyuncuyla 8 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlamıştı.
Fakat Atalanta’nın 45 milyon Euro nakit isteğinde diretmesi, Fenerbahçe’nin görüşmeleri durdurmasına neden oldu.
Atalanta ise bu süreçte Raspadori ile anlaşma sağladı.
İtalyan kulübünün gelecek günlerde inadının kırılabileceği öğrenilirken, Fenerbahçe ise rotasını İngiltere’ye çevirdi.