Fenerbahçe golcü oyuncu için fiyat yükseltme kararı aldı: Yıldız forvet teklife sıcak bakıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü oyuncu için fiyat yükseltme kararı aldı. Yıldız forvetin, Fenerbahçe’de oynamaya sıcak bakması nedeniyle sürecin hızlanabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp golcü oyuncu için harekete geçti.
Net bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe’de rota İspanya’ya çevrildi.
Fotomaç’ın haberine göre; Vedat Muriqi için Mallorca’ya 12 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, 16 milyon euro talebi sonrası görüşmeleri durdurmuştu.
Sarı-lacivertlilerin, hafta içinde fiyat artırarak yeniden hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Vedat’ın geri dönmeye sıcak bakması transferi güçlendirirken, Ertan Torunoğulları ile Devin Özek bu hafta İspanya’ya giderek süreci cuma gününe kadar sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.