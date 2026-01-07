Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin, Fas asıllı Fransız orta saha için İtalyan ekibine ödeyeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Transferin tamamlanması halinde Guendouzi, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli oyuncusu olacak.
Fenerbahçe, ara transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, merkez orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi için hem futbolcuyla hem de kulübü Lazio ile anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Lazio ile 28 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren bir bonservis bedeli üzerinde uzlaştı.
26 yaşındaki futbolcunun, Lazio’nun 11 Ocak Pazar günü Hellas Verona ile oynayacağı Serie A karşılaşmasının ardından İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Guendouzi transferinin resmiyet kazanması durumunda, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu unvanı el değiştirecek.
Mevcut rekor, Benfica’dan 22,5 milyon euro karşılığında Benfica'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu’na aitti.
Fas asıllı Fransız orta saha, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Guendouzi, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist üreterek takımına skor katkısı sağladı.