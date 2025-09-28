Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarından Talisca'ya büyük tepki

21:3528/09/2025, Pazar
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde, Anderson Talisca tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin 62. dakikasında ceza sahası çizgisi üzerinde Nene'ye yapılan müdahalenin ardından sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına Anderson Talisca geçerken, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki sesleri yükseldi.

Bu sezon iki penaltı kaçıran Brezilyalı yıldız taraftarın tepkisine rağmen penaltıyı kullandı ve gole çevirdi.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Antalyaspor
