Fenerbahçe taraftarından Talisca'ya büyük tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde, Anderson Talisca tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.
Mücadelenin 62. dakikasında ceza sahası çizgisi üzerinde Nene'ye yapılan müdahalenin ardından sarı-lacivertliler penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına Anderson Talisca geçerken, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki sesleri yükseldi.
Bu sezon iki penaltı kaçıran Brezilyalı yıldız taraftarın tepkisine rağmen penaltıyı kullandı ve gole çevirdi.