Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Çok ağır bir yaptırım olacak

Haber Merkezi
11:579/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor’u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaşırken mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında hem galibiyet için hem de Oosterwolde’nin sarı lacivertli formayla çıktığı 100. maç nedeniyle bir fotoğraf çekildi.

Fotoğraf karesinde, karşılaşmada taraftarların tepkisini çeken Mert Müldür yer almadı.

Mert Müldür maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe yönetiminin, Samsunspor maçında Mert Müldür’ün nişanlısına tribünden edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

HT Spor’da yer alan habere göre; ilk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Mert Müldür’ün nişanlısı yönetim locasına alındı ve maçı orada izledi.

Kamera kayıtlarının incelenmeye başlandığı; tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombinelerinin iptal edileceği veya kendilerine bilet satılmayacağı öğrenildi.

#fenerbahçe
#samsunspor
#süper lig
