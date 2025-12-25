Fenerbahçe'de beklenmedik Kerem Aktürkoğlu kararı

Sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla bekleneni bir türlü veremedi. Ligin ikinci devresinde teknik direktör Domenico Tedesco, Aktürkoğlu için çarpıcı bir karar aldı.

1 /4 Sezon başında Benfica Kulübü'nden 22.5 milyon Euroya bonservisiyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu sergilediği performansla istenileni veremedi.

2 /4 27 yaşındaki kanat oyuncusunun son haftalardaki formsuz görüntüsü sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre; Son olarak Beşiktaş derbisindeki performansıyla milli futbolcuya artık kulübe yolu gözüküyor.

3 /4 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunpor'dan Anthony Musaba transferinin bitmesi ve Afrika Kupası'ndan Dorgeles Nene'nin dönmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakacak.