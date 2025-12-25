Fenerbahçe'de beklenmedik Kerem Aktürkoğlu kararı

Sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla bekleneni bir türlü veremedi. Ligin ikinci devresinde teknik direktör Domenico Tedesco, Aktürkoğlu için çarpıcı bir karar aldı.
Sezon başında Benfica Kulübü'nden 22.5 milyon Euroya bonservisiyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu sergilediği performansla istenileni veremedi.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun son haftalardaki formsuz görüntüsü sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre; Son olarak Beşiktaş derbisindeki performansıyla milli futbolcuya artık kulübe yolu gözüküyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunpor'dan Anthony Musaba transferinin bitmesi ve Afrika Kupası'ndan Dorgeles Nene'nin dönmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakacak.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek olan Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.