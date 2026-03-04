Yeni Şafak
Fenerbahçe’de flaş gelişme: Yıldız oyuncunun Antep’e götürülmeme nedeni herkesi şaşırttı

Haber Merkezi
17:504/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde yıldız oyuncuların neden Antep’e götürülmediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Gaziantep ile oynamak için Antep’e gitti.

Sarı lacivertli takımda Asensio ve Ederson kadroya dahil edilmedi.

A Spor’un haberine göre; Asensio, hafif ağrıları sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

Ederson ise teknik ekip kararıyla Gaziantep’e götürülmedi

Sarı lacivertli takımda teknik direktör Tedesco da rahatsızlığı nedeniyle Antep’e gidemedi

