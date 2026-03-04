Fenerbahçe’de flaş gelişme: Yıldız oyuncunun Antep’e götürülmeme nedeni herkesi şaşırttı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde yıldız oyuncuların neden Antep’e götürülmediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Gaziantep ile oynamak için Antep’e gitti.
Sarı lacivertli takımda Asensio ve Ederson kadroya dahil edilmedi.
A Spor’un haberine göre; Asensio, hafif ağrıları sebebiyle kadroya dahil edilmedi.
Ederson ise teknik ekip kararıyla Gaziantep’e götürülmedi
Sarı lacivertli takımda teknik direktör Tedesco da rahatsızlığı nedeniyle Antep’e gidemedi