Fenerbahçe’de flaş gelişme: Yıldız oyuncunun Antep’e götürülmeme nedeni herkesi şaşırttı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde yıldız oyuncuların neden Antep’e götürülmediği ortaya çıktı.

1 /5 Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda Gaziantep ile oynamak için Antep’e gitti.

2 /5 Sarı lacivertli takımda Asensio ve Ederson kadroya dahil edilmedi.

3 /5 A Spor’un haberine göre; Asensio, hafif ağrıları sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

4 /5 Ederson ise teknik ekip kararıyla Gaziantep’e götürülmedi