Fenerbahçe’de Lookman gerçeği ortaya çıktı: Transferin bozulma nedeni bambaşkaymış

Fenerbahçe’nin sözlü anlaşma sağladığı Ademola Lookman, daha sonra Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Bu transferin bozulma nedeni de ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferi sonuçsuz kaldı.
Yıldız oyuncu Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.
Takvim’in haberine göre; Diego Simeone'nin Ademola Lookman ile bire bir görüşme gerçekleştirmesi transferin kırılma noktası oldu
Arjantinli teknik adamın, Nijeryalı yıldızla yaptığı görüşmede oyuncunun rolü ve proje hakkında net bir plan sunduğu, bu temasın Lookman'ın kararını doğrudan etkilediği öğrenildi.
Simeone'nin ikna hamlesi sonrası Atletico Madrid, Lookman transferini kısa sürede sonuçlandırdı.