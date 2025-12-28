Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Musaba sonrasında 2. transferle de anlaşma sağlandı: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de Musaba sonrasında 2. transferle de anlaşma sağlandı: İstanbul'a geliyor

Haber Merkezi
10:2028/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Anthony Musaba ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 2. transferini de bitirmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile anlaşma sağladı.

Musaba sonrasında sarı lacivertliler, 2. transferini de bitirmeye hazırlanıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Souffian El Karouani için hem oyuncunun temsilcisiyle hem de Utrecht ile anlaşma sağladı.

Souffian El Karouani'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı.

#Fenerbahçe
#Anthony Musaba
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?