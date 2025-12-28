Fenerbahçe'de Musaba sonrasında 2. transferle de anlaşma sağlandı: İstanbul'a geliyor

Anthony Musaba ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 2. transferini de bitirmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile anlaşma sağladı.
Musaba sonrasında sarı lacivertliler, 2. transferini de bitirmeye hazırlanıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Souffian El Karouani için hem oyuncunun temsilcisiyle hem de Utrecht ile anlaşma sağladı.
Souffian El Karouani'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı.