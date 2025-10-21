Fenerbahçe’de şok ayrılık: Oyuncu sözleşmesini feshetti, kulüp dava açıyor!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sezon başında 1 yıl opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Fransız forvet Dominique Malonga ile kriz yaşıyor. Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertliler haklı bir sebep olmadığı için hukuki süreci başlatacağını duyurdu. İşte detaylar.

