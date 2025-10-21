Yeni Şafak
Fenerbahçe’de şok ayrılık: Oyuncu sözleşmesini feshetti, kulüp dava açıyor!

07:5321/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sezon başında 1 yıl opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Fransız forvet Dominique Malonga ile kriz yaşıyor. Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertliler haklı bir sebep olmadığı için hukuki süreci başlatacağını duyurdu. İşte detaylar.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi.


Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


#Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı
#Dominique Malonga
#basketbol
