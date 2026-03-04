Fenerbahçe’de Tedesco için çanlar çalıyor: Mourinho’nun gerisinde kaldı!

Fenerbahçe, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla da 4 puan daha az topladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde oynanan 24 maçın 21'inde takımın başında yer aldı. İtalyan çalıştırıcı henüz yenilgi yaşamasa da ortaya çıkan tablo tartışmaları beraberinde getirdi.