"Tarihin, tutkunun ve aidiyetin evi olan Kadıköy’de her sarı-lacivert sezonda olduğu gibi bu sezon da kalbimiz aynı ritimde atacak: Fenerbahçe için! 2025-2026 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 10.00’da başlıyor. Mevcut kombine kart sahiplerine özel olarak başlatılan bu yenileme dönemi, Fenerbahçe’mizin büyük hedeflerine taraftarlarımızla birlikte yürüyeceği bu yeni sezonda, her maçta omuz omuza olma fırsatını sunuyor."



