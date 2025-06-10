Fenerbahçe Spor Kulübü yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı. Peki, Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları ne kadar? Fenerbahçe'de yeni sezon kombineler ne zaman satışa çıkacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonu kombine yenileme, genel satışlar ve öğrenci tribünü kombine sarışları hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Tarihin, tutkunun ve aidiyetin evi olan Kadıköy’de her sarı-lacivert sezonda olduğu gibi bu sezon da kalbimiz aynı ritimde atacak: Fenerbahçe için! 2025-2026 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 10.00’da başlıyor. Mevcut kombine kart sahiplerine özel olarak başlatılan bu yenileme dönemi, Fenerbahçe’mizin büyük hedeflerine taraftarlarımızla birlikte yürüyeceği bu yeni sezonda, her maçta omuz omuza olma fırsatını sunuyor."
"Kombine yenileme döneminin ardından yer değiştirmek isteyen kombine kart sahiplerimiz için yer değiştirme fırsatı sunulacaktır. Bu dönemin ardından Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyelerimiz için öncelikli satış ve daha sonra genel satış işlemleri yapılacaktır. Yenileme süreci boyunca mevcut koltuğunuzu koruyabilir ve yeni sezonda takımının yanında yerinizi garantileyebilirsiniz.
Yenileme dönemi süresinin 12.06.2025 – 18.06.2025 tarihleri arasında olacağını hatırlatırız. Kombine satışlarına ait tüm detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz."
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları ne kadar?
"2025-2026 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması ve taksit seçenekleri şu şekilde."
"Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stadyum kombine merkezinden taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir."
Fenerbahçe'de yeni sezon kombineler ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe'de yeni sezon kombinelerinin satış zamanı şu şekilde.