Fenerbahçe'den Barcelona'yı şaşırtan transfer hamlesi: Avrupa'nın gözdesi ile görüşüldü

Fenerbahçe'den Barcelona'yı şaşırtan transfer hamlesi: Avrupa'nın gözdesi ile görüşüldü

Haber Merkezi
10:5726/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Avrupa piyasasında dikkat çeken bir isimle temasa geçti.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi planlaması kapsamında savunma hattı için önemli bir temas gerçekleştirdi.

Sarı lacivertliler, Avrupa'nın yakından takip ettiği bir isim için devreye girdi.

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Diogo Leite’nin menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi.

Görüşmenin futbol direktörü Devin Özek tarafından yürütüldüğü belirtildi.

26 yaşındaki Portekizli savunmacının sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transferin cazibesini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe yönetiminin, bu durumu fırsata çevirmek istediği ifade ediliyor.

Diogo Leite, asıl mevkisi olan sol stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Bu özelliğiyle teknik heyetin dikkatini çeken oyuncunun, savunma rotasyonuna esneklik kazandırabileceği değerlendiriliyor.

Leite ile ilgilenen kulüpler arasında Barcelona, Milan ve Juventus’un da bulunduğu aktarılıyor.

