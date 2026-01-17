Fenerbahçe’nin efsaneleri yüzyılın transferi için masada: ‘Hiç düşünmeden git’

SOW: "SENİN ONLARA, ONLARIN DA SANA İHTİYACI VAR"









N'Golo Kante'nin ayrıca Moussa Sow'dan da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi aldığı bildirildi. Fenerbahçe efsanelerinden Sow'un da Kante'ye "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gitmelisin senin onlara, onların da sana ihtiyacı var" dediği belirtildi.



