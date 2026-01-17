Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin efsaneleri yüzyılın transferi için masada: ‘Hiç düşünmeden git’

14:27 17/01/2026, Cumartesi
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için gün saydığı dünyaca ünlü orta saha, eski dostlarından gelen tavsiyelerle rotayı İstanbul'a kırdı. Nicolas Anelka ve Moussa Sow ile özel birer görüşme yapan 34 yaşındaki futbolcu, Türkiye hakkında aldığı olumlu referanslar sonrası "evet" dedi.

Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, dünya markası bir yıldızla daha görüşmelerde son aşamaya geldi.


Dünya futbolunun en iyi orta sahaları arasında gösterilen N'Golo Kante için Fenerbahçe geri sayıma geçmiş durumda.


Bu transferde sadece Fenerbahçe yöneticileri değil, Sarı-Lacivertliler'in iki efsanesi de büyük uğraş veriyor.


Fenerbahçe tarihinin en iyi santrforları arasında gösteri- len Nicolas Anelka'nın N'Golo Kante ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede kulüple ilgili olumlu sözler sarf ettiği öğrenildi.


Kante'nin yakın arkadaşı Anelka'nın söylediği sözlerden dolayı çok etkilendiği gelen bilgiler arasında.


ANELKA: "HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİT"



Anelka'nın bu görüşmede, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Orada çok iyi zamanlarım geçti. Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin. Hiç düşünmeden git" dediği öğrenildi.


SOW: "SENİN ONLARA, ONLARIN DA SANA İHTİYACI VAR"



N'Golo Kante'nin ayrıca Moussa Sow'dan da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi aldığı bildirildi. Fenerbahçe efsanelerinden Sow'un da Kante'ye "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gitmelisin senin onlara, onların da sana ihtiyacı var" dediği belirtildi.


#Fenerbahçe
#Nicolas Anelka
#Moussa Sow
