Fenerbahçe'nin eski yıldızı son anda yan çizdi! Sürpriz transfer gerçekleşmedi

14:2516/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, sürpriz bir transferin eşiğinden döndü. İtalyan ekibi Pisa ile anlaşan ve sağlık kontrollerinden geçmesi planlanan tecrübeli futbolcu, son anda vazgeçtiğini açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve futbolculuk kariyerini Meksika'nın Atletico San Luis takımında sürdüren Joao Pedro, Serie A'dan gelen transfer teklifini geri çevirdi.

Geçmişte Palermo ve Cagliari gibi İtalyan takımlarında oynayan, İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Brezilya asıllı futbolcu, bir süredir Pisa ile görüşüyordu.

Bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan ve futbolcuyu pazar günü sağlık kontrolünden geçirmeyi planlayan Serie A ekibi, Joao Pedro'dan gelen ret cevabıyla sarsıldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncunun, İtalyan kulübünden gelen teklifi kişisel nedenlerden dolayı geri çevirdiği belirtilirken, Joao Pedro sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son birkaç gün içinde geleceğim hakkında çok fazla konuşuldu. Pisa kulübüne ve görüşmede emeği geçen herkese gösterilen profesyonellik ve saygıdan dolayı canı gönülden teşekkür ederim. Şu anda burada mutluyum ve bu güzel bir duygu. Zihnim burada ve burada kalacak."

Joao Pedro geçtiğimiz yaz Hull City'den transfer olduğu Atletico San Luis'de 18 maçta 13 gol attı.

