Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Nathan Ake için ödeyeceği bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Nathan Ake için ödeyeceği bonservis bedeli ortaya çıktı

10:464/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Hollandalı savunmacı Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurmuştu. İngiliz basını oyuncu için ödenecek bonservisi duyurdu.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir transferi daha açıkladı. Fenerbahçe, savunma hattına Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sosyal medya hesaplarından da transfer duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunma oyuncusu için ne kadar bonservis ebedeli ödeyeceği merak konusu olmuştu. Fotomaç'ın aktardığı habere göre Daily Mail muhabiri Jack Gaughan, Fenerbahçe'nin Nathan Ake için ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı.

Gaughan, Manchester City'nin sarı-lacivertlilerle Hollandalı stoper için 7 milyon pound bonservis bedeli + 1.5 milyon pound bonus olan bir transfer ücreti konusunda görüştüğünü yazdı.

#Fenerbahçe
#Nathan Ake
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardım alanlara temmuz müjdesi! 65 yaş, evde bakım ve SED ödemeleri değişti: İşte hesaplara yatacak net rakamlar