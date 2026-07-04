Fenerbahçe'nin Nathan Ake için ödeyeceği bonservis bedeli ortaya çıktı

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Hollandalı savunmacı Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurmuştu. İngiliz basını oyuncu için ödenecek bonservisi duyurdu.
Yaz transfer döneminde şu ana kadar Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir transferi daha açıkladı. Fenerbahçe, savunma hattına Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer etti.
Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sosyal medya hesaplarından da transfer duyuruldu.
Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunma oyuncusu için ne kadar bonservis ebedeli ödeyeceği merak konusu olmuştu. Fotomaç'ın aktardığı habere göre Daily Mail muhabiri Jack Gaughan, Fenerbahçe'nin Nathan Ake için ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı.
Gaughan, Manchester City'nin sarı-lacivertlilerle Hollandalı stoper için 7 milyon pound bonservis bedeli + 1.5 milyon pound bonus olan bir transfer ücreti konusunda görüştüğünü yazdı.