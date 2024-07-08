Ferdi Kadıoğlu satılacak mı? Mourinho açıkladı

"En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacak. Çağlar ilk kez topla idmana başlayacak. Tadic çarşamba dönecek. Yaşadığımız en büyük zorluk bu. Bu iyi bir sebepten ötürü. Türk Milli Takımı çok iyi bir iş çıkardı. Yapacak bir şey yok bu konuda."