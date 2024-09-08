Filip Kostic'in kronik sakatlığı var mı? Fenerbahçe raporları inceledi

Fenerbahçe anlaşma sağladığı Sırp futbolcu Filip Kostic'i geçmişte yaşadığı sakatlıkların ardından İtalya'da sağlık kontrollerinden geçirdi. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin sonrası son durumu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe transferin kapanmasına kısa bir süre kala Juventuslu yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı.
Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen Filip Kostic'in transferi konusunda el sıkıştı.
31 yaşındaki sol kanat oyuncusu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.
Bir yıllığına kiralanan Sırp futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak.
Kostic'in son zamanlarda sık sakatlandığı ve bu durumunda kronikleştiği bu yüzden sahalardan uzak kaldığı belirtiliyordu.
Kostic'in sakatlık geçmişi. (Transfermrkt)
Futbolcu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Kostic'i İtalya'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirdi.
Filip Kostic'in kronik sakatlığı var mı?
Başarılı oyuncunun raporları temiz çıktı. Eski sakatlığına dair kronikleşen bir durumun olmadığı görüldü.
Geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi.