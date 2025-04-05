Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yaşanan olaylar nedeniyle birçok oyuncu kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe'den Fred ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da kırmızı kart gören isimler arasındaydı. Peki Fred ve Barış Alper kaç maç ceza aldı? Cezalarını ligde mi yoksa kupada mı çekecekler?

1 /10 Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelmişti.

2 /10 Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, kupada bir üst tura yükselen takım olmuştu.

3 /10 Karşılaşma sırasında ve maçtan sonra yaşanan olaylar, derbinin önüne geçmişti.

4 /10 Fenerbahçe'den Fred ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da kırmızı kart gören isimler arasındaydı.

5 /10 Fred ve Barış Alper'in aldığı cezalar belli oldu.

6 /10 Peki Fred ve Barış Alper cezalarını ligde mi yoksa kupada mı çekecekler?

7 /10 Gazeteci Umut Eken'in haberine göre; Fred, 4 maçtan az ceza aldı.

8 /10 Yarınki Trabzonspor maçında kadroda olabilecek.

9 /10 Barış Alper da 4 maçtan az ceza aldı.