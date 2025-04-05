Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fred ve Barış Alper'in cezaları belli oldu: Cezalarını ligde mi yoksa kupada mı çekecekler?

Fred ve Barış Alper'in cezaları belli oldu: Cezalarını ligde mi yoksa kupada mı çekecekler?

Haber Merkezi
12:225/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yaşanan olaylar nedeniyle birçok oyuncu kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçe'den Fred ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da kırmızı kart gören isimler arasındaydı. Peki Fred ve Barış Alper kaç maç ceza aldı? Cezalarını ligde mi yoksa kupada mı çekecekler?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, kupada bir üst tura yükselen takım olmuştu.

Karşılaşma sırasında ve maçtan sonra yaşanan olaylar, derbinin önüne geçmişti.

Fenerbahçe'den Fred ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da kırmızı kart gören isimler arasındaydı.

Fred ve Barış Alper'in aldığı cezalar belli oldu.

Peki Fred ve Barış Alper cezalarını ligde mi yoksa kupada mı çekecekler?

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre; Fred, 4 maçtan az ceza aldı.

Yarınki Trabzonspor maçında kadroda olabilecek.

Barış Alper da 4 maçtan az ceza aldı.

Bu nedenle cezasını ligde çekmeyecek.

#Fred
#Barış Alper Yılmaz
#Derbi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru kılavuzu...