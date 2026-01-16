Futbolda ezber bozacak yeni kural! Süre sınırlaması geliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda zaman geçirmeyi önlemeye yönelik yeni bir kuralı görüşecek. İşte detaylar...
IFAB, maçlarda kaybedilen süreyi en aza indirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda geçen yıl kurallarda değişikliğe gidilmiş ve kalecinin topu sekiz saniyeden fazla elinde tutması halinde hücum eden takıma köşe vuruşu verilmesi kararlaştırılmıştı.
NTV Spor'un The Athletic'ten aktardığı habere göre kasıtlı zaman geçirmeye karşı, yeni bir kuralın getirilmesi adına futbolun kural koyucularının önümüzdeki hafta bir araya geleceği ifade edildi.
Toplantıda taç atışları ve kale vuruşları için geri sayım kuralının uygulanıp uygulanamayacağına yönelik görüşüleceği aktarıldı.
The Athletic'te konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"IFAB, modern futbolda zaman geçirmenin ne kadar yaygın olduğunun farkında ve top oyun dışındayken saatin durdurulması yaklaşımına alternatif çözümler aramayı her zaman tercih etti.
VAR uygulamaları ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte, kale vuruşları ve taç atışlarında kaybedilen sürenin sınırlandırılması da gündeme alındı. Özellikle uzun taçların yaygınlaşması, taç atışlarını giderek daha can sıkıcı bir unsur haline getirdi; öyle ki takımlar ortalama bir taç atışını kullanmak için yaklaşık 25 saniye harcıyor.
Nitekim Brentford’un bu sezon Liverpool ile oynadığı bir maçta, iki taç atışı sırasıyla 34 ve 35 saniyede kullanılmıştı."