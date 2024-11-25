Gabriel Paulista: ‘Utanç verici! Özür dilemek zorundayız’

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi konuk etti. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından yıldız futbolcu Gabriel Paulista çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında evinde Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu.
Maçın ardından başarılı savunma oyuncusu Gabriel Paulista dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Skorun utanç verici olduğunu söyleyen Gabriel Paulista ise, "Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Utanç verici! Utanç verici diyebilirim.
Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez.
Beşiktaş'ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz.
Öncelikle ben takımım adına ben kabul ediyorum bu kötü oyunu. Böyle olmamalı.
Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız. Çalışmak, birlikte olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.