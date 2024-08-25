Galatasaray maçına damga vurmuştu: Siebert Bayern Münihli oyuncuları çileden çıkardı!

Bundesliga ilk hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına hakem Daniel Siebert'in verdiği karar damga vurdu. Young Boys-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonun bir benzeri bu karşılaşmada yaşandı. Siebert, verdiği karar tartışma konusu oldu.
Bayern Münih, Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Wolfsburg'a konuk oldu.
Münih ekibi maçın 19. dakikasında Musiala'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İlk yarıya hakem Daniel Siebert'in verdiği karar damga vurdu. Hafta içi oynanan Young Boys-Galatasaray maçında yaşanan penaltı pozisyonun bir benzeri yaşandı.
Siebert, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı vermiş ve Abdülkerim Bardakcı'yı ikinci sarıdan oyun dışı bırakmıştı.
Bugünkü oynanan Wolfsburg-Bayern Münih maçında benzer bir pozisyon yaşandı ve Siebert devam kararı verdi.
Pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunan Harry Kane sarı kart gördü.
İşte o pozisyonun farklı açıları.