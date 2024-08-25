Galatasaray maçına damga vurmuştu: Siebert Bayern Münihli oyuncuları çileden çıkardı!

Bundesliga ilk hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına hakem Daniel Siebert'in verdiği karar damga vurdu. Young Boys-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonun bir benzeri bu karşılaşmada yaşandı. Siebert, verdiği karar tartışma konusu oldu.

1 / 7 Bayern Münih, Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Wolfsburg'a konuk oldu.

2 / 7 Münih ekibi maçın 19. dakikasında Musiala'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

3 / 7 İlk yarıya hakem Daniel Siebert'in verdiği karar damga vurdu. Hafta içi oynanan Young Boys-Galatasaray maçında yaşanan penaltı pozisyonun bir benzeri yaşandı.

4 / 7 Siebert, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı vermiş ve Abdülkerim Bardakcı'yı ikinci sarıdan oyun dışı bırakmıştı.

5 / 7 Bugünkü oynanan Wolfsburg-Bayern Münih maçında benzer bir pozisyon yaşandı ve Siebert devam kararı verdi.

6 / 7 Pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunan Harry Kane sarı kart gördü.