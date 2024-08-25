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Spor

Galatasaray maçına damga vurmuştu: Siebert Bayern Münihli oyuncuları çileden çıkardı!

17:45 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 17:46 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Bundesliga ilk hafta karşılaşmasında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına hakem Daniel Siebert'in verdiği karar damga vurdu. Young Boys-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonun bir benzeri bu karşılaşmada yaşandı. Siebert, verdiği karar tartışma konusu oldu.

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Bayern Münih, Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Wolfsburg'a konuk oldu.

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Münih ekibi maçın 19. dakikasında Musiala'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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İlk yarıya hakem Daniel Siebert'in verdiği karar damga vurdu. Hafta içi oynanan Young Boys-Galatasaray maçında yaşanan penaltı pozisyonun bir benzeri yaşandı.

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Siebert, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı vermiş ve Abdülkerim Bardakcı'yı ikinci sarıdan oyun dışı bırakmıştı.

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Bugünkü oynanan Wolfsburg-Bayern Münih maçında benzer bir pozisyon yaşandı ve Siebert devam kararı verdi.

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Pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunan Harry Kane sarı kart gördü.

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İşte o pozisyonun farklı açıları.

#Bayern Münih
#Wolfsburg
#Daniel Siebert
29 dakika önce
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