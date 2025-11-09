Yeni Şafak
Galatasaray tribününden 'Selçuk İnan' tezahüratı

9/11/2025, الأحد
G: 9/11/2025, الأحد
IHA
Galatasaray taraftarları, maç öncesi "Selçuk İnan buraya" tezahüratı yaptı. Kocaeli tribünleri ise bu duruma ıslıkla tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaelispor Teknik Direktörü için "Selçuk İnan buraya" tezahüratında bulundu.

Selçuk İnan, sarı-kırmızılıların tezahüratına alkışla karşılık verdi. Kocaelispor tribünleri ise bu duruma ıslıkla tepki gösterdi.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray’da oynayan Selçuk İnan, kupalar kazanıp, takım kaptanlığı yapmıştı.

