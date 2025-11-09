Galatasaray tribününden 'Selçuk İnan' tezahüratı

Galatasaray taraftarları, maç öncesi "Selçuk İnan buraya" tezahüratı yaptı. Kocaeli tribünleri ise bu duruma ıslıkla tepki gösterdi.

1 /4 Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

2 /4 Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaelispor Teknik Direktörü için "Selçuk İnan buraya" tezahüratında bulundu.

3 /4 Selçuk İnan, sarı-kırmızılıların tezahüratına alkışla karşılık verdi. Kocaelispor tribünleri ise bu duruma ıslıkla tepki gösterdi.