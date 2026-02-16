Yeni Şafak
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık yakın: Sezon sonu veda edecek

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık yakın: Sezon sonu veda edecek

17:0016/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Üç kulvarda yoluna devam Galatasaray'da kadro planlaması doğrultusunda bazı futbolcuların satışına izin verilecek. Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna gelen sarı-kırmızlıların yıldızı için sezon sonu ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.

Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde yüksek bonservis geliri hedeflerken bazı oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde en fazla talibi bulunan isimlerden Roland Sallai için daha önce devreye giren Liverpool ve Sunderland sonuç alamamıştı.

A Spor'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford’un sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı ve Macar oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu belirtildi.

Bu sezon 31 karşılaşmada 1 gol ve 6 asist üreten 28 yaşındaki Sallai için yönetimin ciddi bir teklif gelmesi halinde satışına izin vereceği aktarıldı.

#Galatasaray
#Roland Sallai
#Transfer
