Transfer döneminin son gününde Galatasaray Spor Kulübü'nde flaş bir istifa yaşandı. İşte detaylar...
Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'da sürpriz bir istifa yaşandı.
Kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, görevini bıraktığını duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:
Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.
İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.
Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.