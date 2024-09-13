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Spor

Galatasaray'da flaş istifa! Görevi bıraktığını duyurdu

13:32 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 13:34 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transfer döneminin son gününde Galatasaray Spor Kulübü'nde flaş bir istifa yaşandı. İşte detaylar...

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Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'da sürpriz bir istifa yaşandı.



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Kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, görevini bıraktığını duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:







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Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.





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İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

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Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.

#Galatasaray
#Cenk Ergün
#Transfer
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