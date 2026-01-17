Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da Gaziantep FK maçı öncesi sakatlık şoku: 4 hafta yok!

Galatasaray’da Gaziantep FK maçı öncesi sakatlık şoku: 4 hafta yok!

09:4717/01/2026, السبت
G: 17/01/2026, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK’yı konuk edecek Galatasaray’da 3 isimden sakatlık haberi geldi.

Galatasaray, futbolcuları Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi.


Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.


Sara'nın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.


SAHALARA DÖNÜŞ TARİHLERİ


beIN Sports’un haberine göre; Gabriel Sara'nın 1 ay, Arda Ünyay'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Singo'nun ise sahalara tam olarak dönüşü için 1 hafta süresi var.


#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Singo
#Arda Ünyay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALASI! Emekliye 20 bin TL taban maaş ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren listede maaşını öğren