Galatasaray’da kriz: Artık idmanlara çıkmayacak!

"Çağrı’nın herhangi bir menajeri yoktur. Doğal olarak Çağrı’yla ilgili süreci merak edenler müvekkillerim ile iletişime geçmişlerdir. Müvekkillerime oğullarıyla ilgili süreci soranlara, müvekkillerim şimdilik bir sözleşmeye imza atmak istemediklerini açık olarak sözlü bir şekilde ifade etmiştir. Bu husus da zaten saklanan bir durum değildi.

18 (on sekiz) yaşına girmek üzere olan Çağrı profesyonel sözleşmesi olmayan amatör lisanslı bir futbolcu olduğu için birçok farklı kulübün kendisiyle ilgileniyor olduğu da futbol camiasının içerisinde yer alan müvekkillerim tarafından doğal olarak öğrenilmiştir.

Sezon başında Çağrı’yı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin olduğu, bu kulüplerin oyuncunun bir sonraki satışından Galatasaray’a yüksek bir pay ödemeyi kabul edip Çağrı’yı transfer etmek istedikleri de müvekkillerim tarafından ifade edilmişti. Çağrı’nın daha 17 (on yedi) yaşında olduğu ve Galatasaray’ın kadro planlamasında yer almayacak ise transfer için muvafakatname izin vermeleri müvekkillerim tarafından Galatasaray Kulübü yetkililerinden rica edilmiştir. Ancak her defasında müvekkillerime net cevap verilmemiştir. O dönemde ise, bahsi geçen kulüpler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü yoktu.



