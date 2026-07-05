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Galatasaraylı futbolcunun tatil pozu olay oldu: Sosyal medyada eleştiri yağdı

Galatasaraylı futbolcunun tatil pozu olay oldu: Sosyal medyada eleştiri yağdı

15:045/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaraylı milli oyuncunun tatilde çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Dünya Kupası performansıyla da eleştirilen tecrübeli futbolcunun fizik görüntüsü tartışma çıkardı.

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın tatilden çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

31 yaşındaki milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşı Yunus Akgün ile birlikte objektiflere poz verdi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğrafta Abdülkerim Bardakcı'nın fizik görüntüsü dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle de eleştirilerin odağında yer alan tecrübeli savunmacının fit görünmediği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar Abdülkerim'in fizik durumunu eleştirirken, paylaşımın ardından "göbekli futbolcu" yorumları sosyal medyada gündem oldu.

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