Galatasaraylı yıldız için River Plate iddiası ve ilk açıklama

11:544/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'yle ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

Arjantinli yıldız için gündeme gelen son takım River Plate oldu.


ICARDI'NİN MENAJERİNDEN RİVER PLATE İDDİALARINA YALANLAMA

 

ESPN kaynaklı habere göre River Plate, Mauro Icardi'nin peşine düştü. Haberin yayılmasının ardından yıldız golcünün menajeri Elio Pino'dan açıklama geldi. Pino, söz konusu iddiaları yalanladı.


TyC Sports'a açıklamalar yapan Icardi'nin menajeri, "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı" ifadesini kullandı.


Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 1674 dakika süre alan Icardi, 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.


