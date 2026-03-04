Yeni Şafak
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izleme ekranı...

14:504/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son haftasında Fenerbahçe deplasmanda bu akşam saat 20.30’da Gaziantep FK’ya konuk olacak. Karşılaşma ATV’den naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor Futbol Kulübü maçlarını kazanmıştı.


Gaziantep Futbol Kulübü de geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetin ardından elde ettiği 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi, bu zorlu doksan dakikada en az 1 puan alması durumunda adını direkt olarak çeyrek finale yazdıracak.


3 grupta oynanan Türkiye Kupası’nda ilk iki sırayı alan 6 takım ve üçüncü sıradakiler arasındaki en iyi iki takım çeyrek finale yükselecek. Fenerbahçe’nin kupada yoluna devam edebilmesi için Gaziantep deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılması gerekecek.


Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Gaziantep Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. 



GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



#Gaziantep FK
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
