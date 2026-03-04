Gaziantep FK

Gaziantep Futbol Kulübü de geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetin ardından elde ettiği 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi, bu zorlu doksan dakikada en az 1 puan alması durumunda adını direkt olarak çeyrek finale yazdıracak.



